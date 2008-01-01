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Новости погоды

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Испания раскалилась до +40 градусов

ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 14 июня

  Пока на европейской территории России лето только на календаре, на юге Европы воздух уже во всю прогревается. За +30 в Греции, Италии, на юге Франции. В Португалии накануне было +38. Но самым жарким регионом, как это часто бывает в Европе, во вторник оказалась испанская провинция Андалусия.

В Гранаде 13 июня воздух раскалился до +40,6 градуса! И даже для жаркого юга Испании такие значения больше свойственны июлю и августу, но не июню. Причиной столь жаркой погоды стал антициклон, который, кроме солнечной и малооблачной погоды, принес горячий воздух из Северной Африки.

В ближайшие дни синоптическая ситуация на Пиренейском полуострове существенно не изменится. На юге и в центре Испании и Португалии до конца недели температура местами может подниматься до +40 градусов и даже чуть выше! / meteonovosti.ru /
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