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Новости погоды

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На севере европейской территории России холодно и дожди

ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 14 июня

  Север и северо-запад европейской территории России накануне оказались во власти активного атлантического циклона, центр которого располагался в окрестностях Санкт-Петербурга. Из-за него в Северо-Западном федеральном округе во вторник прошли сильные дожди. В Новгородской области выпало до 16 мм осадков, в Ленинградской до 18 мм, в Карелии и Коми до 17 мм. Еще сильнее дождь был в Вологодской области, где вылилось 26 мм, а в лидерах Архангельская область, где в городе Няндома за сутки выпало 42 мм влаги!

Кроме дождей в тыловой части другого циклона на севере ЕТР сохранялась холодная погода. На севере Архангельской области и в республики Коми среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 3-5 градусов. В Коми, в селе Усть-Цильма, даже был побит рекорд минимальной температуры. Новый минимум для 13 июня здесь теперь составляет -2,6 градуса, а предыдущий, установленный в 1969 году, составлял -2,3 градуса.

Сейчас циклон смещается на восток. В среду дожди продолжатся в Вологодской, Архангельской областях, республике Коми, а так же на севере Центрального района, в Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Испортится погода и на Верхней Волге. / meteonovosti.ru /
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