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Конец рабочей недели в Москве будет холодным



ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 14 июня



Лето в столичном регионе продолжает демонстрировать капризный характер. Рабочая неделя, начавшаяся во вторник, стартовала с дождливой погоды, за сутки выпало 10 мм. Максимальная температура днем не превысила 17 градусов, а среднесуточная температура воздуха оказалась почти на 2 градуса ниже климатической нормы.



В среду вблизи атмосферного фронта в Москве облачно с прояснениями, временами дожди, возможны грозы, максимальная температура около +17 градусов.



В четверг циклон отправится на восток, дождей в тыловой части станет меньше, но ветер сменит направление на северо-западное, и в Москву устремится холодный воздух. В ночь на четверг воздух в Москве остынет до +7 градусов, а максимальная температура днем составит 11..13 градусов! Среднесуточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже климатической нормы! Так что несмотря на то, что на календаре середина июня, одеваться надо теплее.



Прохладной останется погода и в пятницу. Ночью вновь до +7 градусов, днем не выше +17, зато уже без существенных осадков. В выходные дни погода чуть исправит свою репутацию. Небольшие дожди пройдут лишь местами, а днем уже около +20 градусов, а местами в Подмосковье и чуть выше. / meteonovosti.ru /



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