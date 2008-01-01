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Новости погоды

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Итоги дождей в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 11:04 Среда, 14 июня

  Во вторник Центральный федеральный округ оказался на пути активного атмосферного фронта, который протянулся от циклона с центром над северо-западом европейской территории России. Из-за этого небо вновь затянули плотные облака, в большинстве районов прошли дожди, местами усиливался ветер.

Самые сильные дожди достались северу Центрального района. В Ивановской области выпало до 24 мм осадков, в Ярославской до 25 мм, а в Костромской до 29 мм. В Московской области за сутки выпало до 15 мм осадков.

В Москве по данным метеостанции ВДНХ выпало 10 мм осадков, что составляет одну восьмую часть всей месячной нормы.

В среду циклон кружит над севером Центрального района и над Вологодской областью, поэтому пасмурная и дождливая погода пока сохраняется. Как и накануне, больше осадков в среду достанется северу Центрального района. / meteonovosti.ru /
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