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Лето не спешит на курорты Крыма и Кавказа



ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 14 июня



лето не торопится вступать в свои права, это относится в том числе и к южным регионам, где курортный сезон пока не слишком радует погодой.



В ближайшие дни преобладающая температура воздуха на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма будет находиться в пределах от +21 до +25 градусов. Вода у побережья сейчас прогрелась до 21..22 градусов, и такой ее температура останется до конца текущей недели.



В среду погоду испортит активный атмосферный фронт. Особенно ненастно 14 июня будет в Крыму, где пройдут дожди, которые местами могут быть сильными, сопровождаться грозами, порывистым ветром до 22 м/с, а местами и градом. На побережье Краснодарского края так же местами возможны кратковременные дожди с грозами.



В четверг и пятницу в Крыму и на Кавказе местами вновь возможны кратковременные дожди, сохранится вероятность гроз. А в выходные дни с запада приблизится новый атмосферный фронт, и дождей станет больше. Так что пока на установление курортной погоды на юге европейской территории России рассчитывать, увы, не стоит. / meteonovosti.ru /



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