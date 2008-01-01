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Атмосферное давление в Москве установило рекорд



ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 14 июня



Накануне атмосферное давление в Москве установило абсолютный минимум дня. В 12 часов на метеостанции ВДНХ показания барометра упали до отметки 731,3 мм рт. ст. (974,7 гПа). До этого рекорд минимального атмосферного давления в Москве 13 июня составлял 731,4 мм рт.ст. (975,1 гПа) и был установлен в 1982 году.



Аномально низким атмосферное давление остается в Москве и в среду. Ранним утром оно составляло 731,5 мм рт. ст. (975 гПа). Правда, повторить рекорд вторника пока не удалось. Минимум давления для 14 июня в Москве составляет 730,6 мм рт. ст. (974,1 гПа).



В эти дни, когда атмосферное давление в Москве на 15 единиц ниже нормального, недомогания могут ощущать метеочувствительные люди. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. И даже вполне здоровые люди могут испытывать чувство сонливости, повышенной утомляемости, снижение работоспособности. / meteonovosti.ru /



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