Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
14 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферное давление в Москве установило рекорд

ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 14 июня

  Накануне атмосферное давление в Москве установило абсолютный минимум дня. В 12 часов на метеостанции ВДНХ показания барометра упали до отметки 731,3 мм рт. ст. (974,7 гПа). До этого рекорд минимального атмосферного давления в Москве 13 июня составлял 731,4 мм рт.ст. (975,1 гПа) и был установлен в 1982 году.

Аномально низким атмосферное давление остается в Москве и в среду. Ранним утром оно составляло 731,5 мм рт. ст. (975 гПа). Правда, повторить рекорд вторника пока не удалось. Минимум давления для 14 июня в Москве составляет 730,6 мм рт. ст. (974,1 гПа).

В эти дни, когда атмосферное давление в Москве на 15 единиц ниже нормального, недомогания могут ощущать метеочувствительные люди. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. И даже вполне здоровые люди могут испытывать чувство сонливости, повышенной утомляемости, снижение работоспособности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+14
Ср.
14 июн.
+16
Чт.
15 июн.
+12
Пт.
16 июн.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Хубар		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Навои
комфортное место: Армавир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100