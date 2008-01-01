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Жаркие рекорды Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 14 июня



На Дальнем Востоке сохраняется жаркая погода. Во вторник в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области среднесуточная температура воздуха оказалась на 4-8 градусов выше климатической нормы. Не обошлось и без новых теплых рекордов.



В селе Чара Забайкальского края максимальная для 13 июня температура с этого года составляет +32,8 градуса, а предыдущий рекорд, установленный в 2008 году, составлял +30,5 градуса. В административном центре Амурской области, Благовещенске, максимальная температура накануне составила +34,0 градуса, оставив позади 1986 год, когда 13 июня столбики термометров поднялись до отметки +33,7 градуса.



Сейчас по разгоряченным регионам идет циклон, который принесет дожди и похолодание. Из-за него на большей части территории Бурятии сегодня не выше +25. В Забайкальском крае и Амурской области в среду сохранится жаркая погода с температурой до +30 градусов и выше, в Забайкальском крае местами до +35. Но в четверг грозовые ливни с порывистым ветром доберутся и до этих регионов, температура начнет понижаться. 15 июня в Забайкальском крае не выше +28, в пятницу посвежеет в Амурской области. / meteonovosti.ru /



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