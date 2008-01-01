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В Иркутской области уровень пожарной опасности снизится



ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 14 июня



Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класса) сохраняется на юге Сибири и Дальнего Востока. Начавшиеся дожди снизили уровень пожарной опасности в Приморье и на юге Якутии. За прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась с 8,6 тысяч до 6,7 тысяч гектар. При этом площадь пожаров в Иркутской области за сутки выросла почти в 6 раз. В настоящее время ведется борьба с огнем. В Забайкалье до 30 июня сохраняется особый режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах из-за действующих в регионе пожаров. Угрозы населенным пунктам огонь не представляет.



В Иркутской области начавшиеся дожди помогали пожарным бороться с огнем. Пожарная опасность в регионе снизилась до 4, а местами и до 3 класса. 14-16 июня в Иркутской области ожидается дождливая погода, в Забайкалье 15 и 16 июня пройдут ливневые дожди с грозами, что будет способствовать дальнейшему понижению уровня пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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