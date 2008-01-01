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Новости погоды

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На юге ЕТР ожидаются грозовые дожди и сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 13 июня

  Небольшой циклон, круживший над Нижней Волгой, проявил себя дождями, грозами и порывистым ветром. Сильные дожди, до 15 мм прошли в ночь на 13 июня в Волгоградской области. Сейчас циклонический вихрь движется в восточном направлении и постепенно ослабевает. Атмосферное давление на юге ЕТР начнет расти - регион окажется в барическом гребне. Но напомнят о себе атмосферные фронты. А где фронты, там дожди, грозы и порывистый ветер. 14 июня отдельные сильные дожди и град ожидаются в Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании. При грозах ветер будет усиливаться до 18 м/с, в Волгоградской области и в республиках Северного Кавказа до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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