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Новости погоды

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В Калининградской области погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 14:05 Вторник, 13 июня

  Североатлантический циклон принес сильные дожди в Калининградскую область. За неполные 6 часов 12 июня в Черняховске выпало 14 мм небесной влаги, а в Железнодорожном 18 мм.

До конца дня 13 июня крайний запад России останется во власти атмосферных фронтов и здесь не обойдется без осадков. Но уже 14 июня синоптическая ситуация изменится. Циклон переместится в Центральный район, уступая место антициклону. Небольшие дожди возможны в Калининградской области лишь в ночные часы. Температура воздуха 8..13 градусов. Днем 14 июня воздух прогреется до 15..20, осадки прекратятся. В дальнейшем осадков не ожидается, температура воздуха повысится. Днем 16 июня термометры покажут 19:24 градуса. / meteonovosti.ru /
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