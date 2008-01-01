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Заморозки в Архангельской области



ИА "Метеоновости" / 13:51 Вторник, 13 июня



В Архангельской области, в тыловой части циклона, температура воздуха заметно понизилась. Даже днем 12 июня воздух не прогревался выше 10..15 градусов, а в ночные часы было 0..+5, но в отдельных районах не обошлось без заморозков до -2 градусов.



14 июня циклонический вихрь продвинется далее на восток, температура воздуха немного повысится. Днем 11..16 градусов, а ночью 1..6, на юге до 11, а на северо-востоке ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем пройдут небольшие дожди, на юге местами сильные, на побережье ветер будет усиливаться до 17 м/с.



15 и 16 июня пройдут небольшие дожди, ветер ослабеет, воздух прогреется до 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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