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Сильные дожди прошли в Якутии



ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 13 июня



В ночь на 13 июня в Якутии прошли сильные грозовые дожди, на западе Республики Саха выпало до 19 мм осадков. На юге ветер усиливался до 23 м/с. Неблагоприятные погодные условия были связаны с циклоническим вихрем, кружившим над севером Иркутской области, и его атмосферными фронтами.



В ближайшие дни атмосферное давление в западных и южных районах Якутии начнет расти - скажется влияние очередного антициклона. Циклонический вихрь с юга переместится на юг Хабаровского края. А на севере Якутии буду хозяйничать циклоны и их атмосферные фронты. Дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами ожидаются на востоке и на севере Якутии. Температура воздуха понизится до 20..25 градусов, на северо-востоке 16..21, на севере 12..17. / meteonovosti.ru /



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