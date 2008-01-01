Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
13 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тепло не спешит в Москву

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 13 июня

  Июнь не радует москвичей теплом. Температура воздуха ниже климатической нормы. С начала месяца было всего два теплых дня. И вскоре вновь похолодает, лишь к выходным ожидается долгожданное потепление.

14 июня Москва окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут дожди, днем возможны грозы, ветер будет усиливаться до 5-10 м/с, ночью термометры покажут 11..13 градусов, днем воздух прогреется до 17..19 градусов.

15 июня, в тыловой части циклона, дневная температура понизится до 14..16 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

16 июня атмосферное давление в столице начнет расти, скажется влияние барического гребня. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 16.18 градусов, ночью 8..10.

В выходные дни температура воздуха повысится. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, днем термометры покажут 18..23.

Температура воздуха в выходные дни повысится, но до климатической нормы не дотянет 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вт.
13 июн.
+17
Ср.
14 июн.
+16
Чт.
15 июн.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Хубар		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Ушарал
комфортное место: Болу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100