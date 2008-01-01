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Новости погоды
Тепло не спешит в Москву
ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 13 июня
Июнь не радует москвичей теплом. Температура воздуха ниже климатической нормы. С начала месяца было всего два теплых дня. И вскоре вновь похолодает, лишь к выходным ожидается долгожданное потепление.
14 июня Москва окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут дожди, днем возможны грозы, ветер будет усиливаться до 5-10 м/с, ночью термометры покажут 11..13 градусов, днем воздух прогреется до 17..19 градусов.
15 июня, в тыловой части циклона, дневная температура понизится до 14..16 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
16 июня атмосферное давление в столице начнет расти, скажется влияние барического гребня. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 16.18 градусов, ночью 8..10.
В выходные дни температура воздуха повысится. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, днем термометры покажут 18..23.
Температура воздуха в выходные дни повысится, но до климатической нормы не дотянет 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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