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Рекорды температуры в России



ИА "Метеоновости" / 10:57 Вторник, 13 июня



На ЕТР температура воздуха немного ниже климатической нормы, а в северных районах, которые оказались в тыловой части циклона, аномалия температуры составляет 4-6 градусов. И температура воздуха в ночные часы понижалась в некоторых городах до отрицательных значений. Очередные рекорды были установлены в Архангельске, где ночью 12 июня воздух остыл до -1 градуса. А в Воркуте было -5,1 градуса. Заморозки ожидаются в северных районах в ночь на 14 июня, и лишь к концу недели немного потеплеет.



Совсем другая ситуация на азиатской территории. Небывалая жара стоит сейчас в Иркутской области. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6-8, а на севере Иркутской области и на 10 градусов. В дневные часы воздух раскаляется до 35 градусов и выше. И снова перекрыты температурные максимумы: 12 июня в Ербогачене термометры показали +34,6 градуса, что на 2,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1998 году. В Киренске +35,5, в Иркутске +32,8. Но уже 14 июня в Иркутской области пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха немного понизится, днем 24..29, в северных районах 17..22. / meteonovosti.ru /



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