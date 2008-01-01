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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 13 июня

  По прогнозу синоптиков 13 июня в Москве вновь похолодает. Максимальная температура составит всего 19..21 градус. Но не всегда погода была так безжалостна к москвичам. Так, в 1998 году в этот день отмечалась тридцатиградусная жара, столбик термометра достиг отметки в +30.3 градуса.

А в далеком 1885 году сильно похолодало. Температура воздуха под утро понизилась до +0.4 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры и с тех давних пор подобный каприз погоды больше не повторялся.

Сильными дождями отметился сегодняшний день в 1962 году, за сутки выпало до 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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