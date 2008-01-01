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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:18 Вторник, 13 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 16..21 градус. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст..

Во вторник из-за циклона погода в Москве и области будет неустойчивой. Пройдут дожди, атмосферное давление понизится и окажется значительно ниже привычных для этих дней значений. Такие колебания метеопараметров негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей. В группе риска люди с заболеваниями сердца и сосудов, гипотоники, гипертоники, перенесшие инфаркт или инсульт. У них возможны боли в области сердца, головные боли, усиление приступов мигрени. Из-за повышенной влажности воздуха недомогание почувствуют лица с заболеваниями суставов и позвоночника. Будьте внимательны к своему здоровью и при необходимости воспользуйтесь лекарствами прописанные вашим лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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