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Новости погоды

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В Москве и области начнутся дожди и похолодает

ИА "Метеоновости" / 13:32 Понедельник, 12 июня

  Большую часть праздничного дня в столице сохранится очень теплая погода. Но уже ближе к вечеру в столичному региону приблизится атмосферный фронт с запада, который проявит себя локальными кратковременными дождями и температура начнет понижаться.

Во вторник, прохождение холодного атмосферного фронта время от времени будет сопровождаться дождями, порывистым ветром, а максимальная температура днем составит всего от 18 до 23 градусов.

В среду сохранится пасмурная и дождливая погода, местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением западного ветра до 12-17 м/с. В ночные часы температура около 10 градусов, а днем уже прохладно, не выше +20 градусов.

В четверг небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах и дальнейшее понижение температуры. Под утро от 7 до 12 тепла, днем 14:19 градусов.

И лишь к завершению рабочей недели дожди начнут утихать, а температура вновь повысится. Ее максимальное значение днем достигнет 18..23 градусов. / meteonovosti.ru /
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