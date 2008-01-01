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Новости погоды

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Сильные дожди на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 12 июня

  Активный циклон прошелся в воскресный день сильными дождями по южным районам европейской территории. Его центр находился в междуречье Волги и Дона. Сильные грозовые дожди прошли в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа. В Краснодарском крае сильные дожди прошли в основном вдали от побережья. Так от Анапы до Джубги дождей не отмечалось вовсе, в Сочи выпало всего 2 мм осадков, а в Красной Поляне - 29 мм.

В Ставропольском крае, в городе Георгиевск, циклон оставил до 26 мм осадков, в Северной Осетии выпало от 17 до 29 мм.

Но самыми сильными дожди были в Карачаево-Черкессии. В станице Зеленчукская июньская копилка за одни лишь сутки пополнилась на 40 мм. / meteonovosti.ru /
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