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ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 12 июня



В полдень в столице и ее окрестностях сохранялась теплая погода. Температура воздуха повысилась до 20..22 градусов. Самые высокие ее значения отмечались в районе ВДНХ. Но вместе с ростом температуры увеличилась и неустойчивость атмосферы. В результате которой в районе МГУ прошел ливневой дождь. На остальной территории Москвы и Новой Москвы осадков не отмечалось. Усилился и ветер, его средняя скорость составила 1-3 м/с, в районе МГУ порывы достигали 6 м/с, в Северо-Западном округе до 7 м/с. Атмосферное давление немного понизилось и стало 741 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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