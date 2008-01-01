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ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 12 июня
В полдень в столице и ее окрестностях сохранялась теплая погода. Температура воздуха повысилась до 20..22 градусов. Самые высокие ее значения отмечались в районе ВДНХ. Но вместе с ростом температуры увеличилась и неустойчивость атмосферы. В результате которой в районе МГУ прошел ливневой дождь. На остальной территории Москвы и Новой Москвы осадков не отмечалось. Усилился и ветер, его средняя скорость составила 1-3 м/с, в районе МГУ порывы достигали 6 м/с, в Северо-Западном округе до 7 м/с. Атмосферное давление немного понизилось и стало 741 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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