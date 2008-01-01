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Новости погоды

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В Арктике температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 12 июня

  Во втором по величине населенном пункте, расположенном на архипелаге Шпицберген - Баренцбурге - максимальная температура 11 июня повысилась до +8.5 градусов и установила новый суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд в +8.3 градуса, удерживающийся с 1960 году преодолен.

Следует напомнить, что климат на архипелаге - арктический, и средняя температура июня составляет всего +2.2 градуса, а абсолютный максимум месяца +14.6. / meteonovosti.ru /
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