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В Арктике температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 12 июня



Во втором по величине населенном пункте, расположенном на архипелаге Шпицберген - Баренцбурге - максимальная температура 11 июня повысилась до +8.5 градусов и установила новый суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд в +8.3 градуса, удерживающийся с 1960 году преодолен.



Следует напомнить, что климат на архипелаге - арктический, и средняя температура июня составляет всего +2.2 градуса, а абсолютный максимум месяца +14.6. / meteonovosti.ru /



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