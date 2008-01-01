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Новости погоды
Обзор температурного режима по России
ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 12 июня
В воскресный день температура воздуха на территории России распределилась неравномерно. В среднюю полосу Европейской России с запада продолжал распространяться теплый воздух, и среднесуточная температура воздуха оказалась близкой к обычной для этой поры. В северных районах и в низовье Дона сформировались два очага с отрицательной аномалией температуры воздуха, здесь было на 1-4, а на севере местами и на 6 градусов ниже нормы.
Холодная погода удерживалась на Урале и на всей территории Западной Сибири, температура воздуха 1-4 градуса не "дотянула" до средних климатических значений. Еще один район с отрицательной аномалией сформировался над южными районами Дальнего Востока, отставание от нормы здесь было на 1-2 градуса.
В Восточной Сибири и западных районах Якутии - лето в полном разгаре. Среднесуточная температура воздуха в этих районах опережает норму на 2-6, а местами и на 8 градусов. / meteonovosti.ru /
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