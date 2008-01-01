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Дожди в Сибири пойдут на убыль



ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 12 июня



В минувшие сутки обширный и глубокий циклон охватил своим влиянием всю территорию Сибири. В воскресный день его основной центр кружил над Норильском, а на южной периферии циклона, на активном атмосферном фронте, сформировался еще один центр вихря. Таким образом, ненастная зона накрыла всю территорию от Таймыра до Алтая.



На Таймыре осадки шли в смешанной фазе, ветер до 26 м/с поднял метель. В центральных и южных районах Красноярского края дожди сопровождались грозами и усилением ветра до 23 м/с, выпало до 26 мм. В южных районах Западной Сибири сильные дожди прошли в Томской (до 15 мм) и Новосибирской (до 20 мм) областях, и также гремели грозы. Но наибольшее количество осадков досталось Алтайскому краю, здесь местами выпало до 53 мм осадков, гремели грозы, выпадал град, диаметр которого достигал 13 мм. В Хакасии ветер усиливался до 21 м/с.



В ближайшие сутки в большинстве районов Сибири атмосферное давление подрастет и небольшие кратковременные дожди пройдут местами, а в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае и вовсе прекратятся. И лишь в северных районах Красноярского края (на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе) сохранятся дожди, местами сильные, и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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