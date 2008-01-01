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Новости погоды
На Дальнем Востоке по-прежнему дожди
ИА "Метеоновости" / 10:24 Понедельник, 12 июня
В минувшие сутки большинство районов Дальневосточного округа оставались во власти циклонов и атмосферных фронтов с ними связанных. Самая ненастная погода отмечалась в южных районах. Так в Приморском крае повсеместно прошли дожди, а на крайнем северо-востоке они были сильными, местами выпало до 12 мм. Температура воздуха в южной половине округа "отставала" от нормы на 1-2 градуса. Сильные дожди, до 11 мм) местами отмечались и на северном побережье Хабаровского края. Еще одна ненастная зона охватила западные районы Якутии, где количество выпавших осадков составило от 4 до 7 мм.
Во вторник в южных районах сохранятся дожди от небольших до умеренных, местами прогремят грозы, но станет теплее. Дневная температура повысится до 21..26 градусов.
В западных и северо-западных районах Якутии по-прежнему дожди и порывистый ветер до 15-20 м/с. На остальной территории округа кратковременные дожди пройдут не повсеместно. / meteonovosti.ru /
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