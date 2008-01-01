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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 12 июня

  Праздничное утро встретило москвичей по-летнему теплой погодой. Температура воздуха уже в 9 часов утра была близка к +20 градусам и составила на юге столицы +19.6, в северных округах города +19.8, в центре Москвы, в районе Балчуга, +20.4 градуса. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Ветер с запада и северо-запада дул со средней скоростью 1-5 м/с. Атмосферное давление оставалось пониженным, в районе ВДНХ оно было 742.4 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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