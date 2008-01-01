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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 12 июня
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 31 мая по 11 июня менялась от умеренной к низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 3 июня зарегистрированы отдельные возмущенные периоды, 11 июня небольшие возмущения.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 12 по 19 июня солнечная активность будет, в основном, низкой. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения наиболее вероятны 12 и 15-17 июня. / meteonovosti.ru /
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