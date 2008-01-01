Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 12 июня

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 31 мая по 11 июня менялась от умеренной к низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 3 июня зарегистрированы отдельные возмущенные периоды, 11 июня небольшие возмущения.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 12 по 19 июня солнечная активность будет, в основном, низкой. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения наиболее вероятны 12 и 15-17 июня. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Пн.
12 июн.
+23
Вт.
13 июн.
+18
Ср.
14 июн.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Доха		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Нижнегорский

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100