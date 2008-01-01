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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:34 Понедельник, 12 июня



По данным специалистов Метеобюро Москвы и области, несмотря на то, что основные фронтальные разделы будут проходить севернее столицы, уплотнение облачности, а также локальные дожди различной интенсивности все же будут иметь место. Наиболее вероятен период послеобеденных и вечерних часов, когда к близости фронтов прибавится и развитие конвекции (ведь максимум температуры приходится именно на эти часы), и как следствие локальные ливневые дожди. С юго-западными потоками в регион будет поступать более тёплый воздух, среднесуточная температура воздуха пойдёт с опережением климатической нормы на 2-3 градуса. Наиболее жаркими окажутся юго-восточные и южные районы области, а также Москва, воздух здесь прогреется до 24..26 градусов, прохладнее же всего - на северо-западе, 21..23 градуса.



Основными неблагоприятными факторами для метеочувствительных людей в этот день станут падение атмосферного давления и неспокойный геомагнитный фон. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с патологиями сердечно-сосудистой системы, в том числе, с собственным неустойчивым артериальным давлением. Постарайтесь этот праздничный день провести на свежем воздухе (погода будет благоприятной), не изнуряя себя физическими нагрузками. При необходимости примите рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты. / meteonovosti.ru /



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