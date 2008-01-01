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Европейская Россия: на севере заморозки, на юге ливни



ИА "Метеоновости" / 13:51 Воскресенье, 11 июня



В ночь на воскресенье большая часть Европейской территории находилась в поле повышенного давления. При ясном небе и слабом ветре в Мурманской области воздух прихватил заморозок до -1 градуса, в Архангельской области до -2. В праздничный день 12 июня синоптическая ситуация существенно не изменится, в Мурманской и Архангельской областях местами в воздухе сохранятся заморозки до -3..-4 градусов. Заморозки распространятся на север Карелии, на поверхности почвы и в воздухе интенсивностью до -2 градусов.



Юг Европейской территории циклон заливал сильными грозовыми дождями. В Волгоградской области выпало до 19 мм, в Ростовской до 27 мм, в Калмыкии до 18 мм. В Краснодарском крае, вблизи центра циклона, дожди были очень сильные, налило от 67 мм. Во второй половине дня за 20 мин. на метеостанцию Кущевская (Краснодарский край) вылилось до 35 мм, а в общей сложности за сутки до 95 мм, гремели грозы. В Адыгее, где прошел ливневый дождь, за 17 мин. выпало до 23 мм, отмечались грозы, град диаметром до 8 мм, порывы ветра достигали 17 м/с. Сильные дожди с грозами прошли в Ставропольском крае, количеством до 25 мм, на Северную Осетию за 15 минут вылилось до 31 мм, гремели грозы.



12 июня в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее и Республиках Северного Кавказа - отдельные сильные дожди, град, в Карачаево-Черкесии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым, 20-25 м/с, ветром. / meteonovosti.ru /



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