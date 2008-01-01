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О заморозках в Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:35 Воскресенье, 11 июня



Циклон, который накануне располагался над крайним востоком Ханты-Мансийского округа, отметился сильными дождями в Ямало-Ненецком округе, количеством до 23 мм.



Циклон поднимается к северо-востоку, и его центр 11 июня окажется вблизи Норильска. В его тыловой части, за холодным фронтом опускается арктический воздух, который доберется до южных областей. Предстоящей ночью в автономных округах Тюменской области воздух остынет до -2..-4, на юге Тюменской области приземный слой прихватит заморозок до -2 градусов, в Омской области и вовсе до -3. / meteonovosti.ru /



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