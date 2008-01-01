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Новости погоды

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В центре Красноярского края грозовые ливни и штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 11 июня

  Циклон, который располагался над крайним востоком Ханты-Мансийского округа, расширил сферу своего влияния на центральные и южные районы Красноярского края. Накануне здесь прошли сильные дожди с грозами, количеством до 19 мм, в Туруханском районе до 25 мм.

В праздничный день 12 июня, в теплом секторе циклона, перемещение атмосферного фронта с волнами, будет сопровождаться дождями. В ночные часы, когда будет проходить пик волны, дожди местами ожидаются сильные, ливни, грозы, возможен град, порывы ветра могут достигать 18-20 м/с, а местами и штормовой силы, 25 м/с. Днем волна уйдет на северо-восток, дожди ослабеют и пройдут местами, а северо-западный ветер в порывах до 14 м/с, принесет прохладу и температура понизится днем уже не выше 24..26 градусов.

Несмотря на существенное понижение температуры и ливни, в центральных районах Красноярского края местами еще сохранится высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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