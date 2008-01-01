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ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 11 июня



Солнце пытается пробиться сквозь облака и к полудню на большинстве метеостанций температура повысилась на 3-4 градуса. На главной станции Москвы столбик термометра добрался до отметки +20.6, в Немчиновке на одну десятую градуса теплее, +20.7, в районе МГУ воздух нагрелся лишь до +18.2, в Тушино приближается к отметке +21, а в центре города, на Балчуге уже +21.2.



Атмосферное давление остается в пределах нормы и составляет 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 40%. / meteonovosti.ru /



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