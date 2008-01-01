Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вокруг Байкала нарастает жара

ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 11 июня

  Накануне территория вокруг Байкала находилась в поле повышенного давления. При ясном небе и слабом ветре происходило интенсивное выхолаживание и в ночь на 11 июня в Забайкальском крае воздух прихватил слабый заморозок до -1 градуса, в Бурятии до -4. Иркутскую область атаковал циклон, который и обрушился грозовыми дождями количеством до 24 мм.

В предстоящие сутки территория вокруг Байкала будет находиться в теплом секторе якутского циклона. Из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей, в Иркутской области местами они будут носить ливневый характер, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах до 15-18 м/с. Жара усилится, днем до 27..32, в Бурятии, а также в северных и верхнеленских районах Иркутской области и вовсе до +35 градусов.

Высокая температура воздуха в сочетании с сильным порывистым ветром могут способствовать нарастанию степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Пн.
12 июн.
+23
Вт.
13 июн.
+18
Ср.
14 июн.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Исфана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100