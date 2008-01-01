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Новости погоды
Вокруг Байкала нарастает жара
ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 11 июня
Накануне территория вокруг Байкала находилась в поле повышенного давления. При ясном небе и слабом ветре происходило интенсивное выхолаживание и в ночь на 11 июня в Забайкальском крае воздух прихватил слабый заморозок до -1 градуса, в Бурятии до -4. Иркутскую область атаковал циклон, который и обрушился грозовыми дождями количеством до 24 мм.
В предстоящие сутки территория вокруг Байкала будет находиться в теплом секторе якутского циклона. Из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей, в Иркутской области местами они будут носить ливневый характер, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах до 15-18 м/с. Жара усилится, днем до 27..32, в Бурятии, а также в северных и верхнеленских районах Иркутской области и вовсе до +35 градусов.
Высокая температура воздуха в сочетании с сильным порывистым ветром могут способствовать нарастанию степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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