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Дожди покидают юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:48 Воскресенье, 11 июня



Циклон, центр которого находился над Хабаровским краем, отметился сильным дождем, в Советской Гавани выпало до 18 мм. Но больше всего дождей досталось Приморскому краю, на Сосуново вылилось до 48 мм, а ветер усиливался в порывах до 21 м/с.



Сегодня, 11 июня, циклон, истощив свои запасы влаги, ушел на восток и в праздничный день 12 июня, над югом Курильской гряды он разразится небольшими дождями, да и то местами.



С отходом циклона, бразды правления перейдут к антициклону, который подойдет из Забайкалья. Вблизи центра атмосферного вихря, дожди еще могут быть небольшие и местами, в Амурской области с грозами и ветром в порывах до 11 м/с. Днем при солнце воздух будет быстро прогреваться и в Хабаровском крае 19..24, на севере 15..20; в Приморском крае 22..27, на побережье около +15; в Амурской области 25..30, местами 19..24. / meteonovosti.ru /



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