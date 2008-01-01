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В Якутии грозовые дожди и жара
ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 11 июня
В субботу 10 июня большую часть Якутии занимал небольшой антициклон, который и одарил солнечной погодой. Но уже сегодня наметились перемены, связанные с приближением циклона с запада.
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12 июня в западной половине Якутии пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, на западе и юге местами с грозами и ветром в порывах 15-20 м/с. В теплом секторе волнового циклона, температура в большинстве улусов повысится до 23..28, а на запад придет жара, после полудня ожидается +35, на севере и северо-востоке 15..20 градусов.
Но такая жара ненадолго. Уже в первый рабочий день на этой неделе, ознаменуется ослаблением жары, которое будет сопровождаться грозовыми дождями, местами ливнями и сильным порывистым ветром. / meteonovosti.ru /