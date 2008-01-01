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ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 11 июня
Утро воскресного дня встретило москвичей теплом, на опорной станции ВДНХ +15.9, в районе МГУ и ТСХА немного прохладнее. +15.4, в центре города, на Балчуге +16.6, а в Немчиновке +17.6 градуса. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 61%. Атмосферное давление в пределах нормы, 746 мм ртутного столба. / meteonovosti.ru /
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