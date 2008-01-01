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Штормовая погода на юге России



ИА "Метеоновости" / 09:46 Воскресенье, 11 июня



Большая часть региона окажется под влияние активного атмосферного фронта, который и прольет отдельные сильные дожди с грозами и градом, и только Астраханскую область не затронет. В Ростовской области, Калмыкии, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. В Ставропольском крае - местами сильный ливневый и очень сильный дождь, крупный град, и все это будет сопровождаться штормовым, до 25 м/с, ветром. На остальной территории Европейского юга ветер в основном северо-западный 7-12 м/с, при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с. Температура днем 20..25, местами до +29, на Черноморском побережье 21..26.



В День России, 12 июня, на юге Европейской территории местами пройдет сильный и ливневый дождь, прогремит гроза, град, ветер усилится в порывах до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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