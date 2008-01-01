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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:52 Воскресенье, 11 июня



В Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градуса, по области от 20 градусов на западе до 25 градусов тепла на востоке. Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет близка к своей климатической норме. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление нормальное и значительно меняться не будет.



В воскресенье в столице и области большинство метеопараметров в пределах климатической нормы. Для метеозависимых и вполне здоровых людей такая погода будет вполне комфортной. В этот выходной день больше находитесь на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны. Ведь лучи июньского солнца особо благотворно скажутся на людях с ослабленным организмом и на детях. Так же следует не забывать, что продолжает период цветения растений, а это может неблагоприятно отразится на здоровье людей, страдающих аллергией. Будьте внимательны, при необходимости воспользуйтесь лекарствами. / meteonovosti.ru /



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