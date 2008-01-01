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Пожарная ситуация в выходные



ИА "Метеоновости" / 14:37 Суббота, 10 июня



Во многих регионах страны сейчас действует самый высокий 5 класс пожарной опасности. В эти длинные праздничные выходные не следует забывать о правилах безопасности в этот период. Особенно это касается тех, кто будет проводить время на природе.



На европейской территории России высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности сохранится в Мурманской области: на юге Печенгского района, в районе городов Мурманск, Кировск, Апатиты. В отдельных районах Архангельской области, на востоке Южного федерального округа, преимущественно в Астраханской области и в Калмыкии.



На азиатской территории России в юго-западных областях Сибири пожарная ситуация улучшилась. Так, например, в Новосибирской области класс пожарной опасности понизился до первого. Причиной стал мощный циклон, который пролил обильные осадки в этих регионах.



Высокая пожарная опасность 11 июня сохранится в Эвенкии. В праздничные выходные в центральных районах Красноярского края несмотря на ожидаемые дожди, в регионе местами остается 4 класс. В Иркутской области уже с 28 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, и к сожалению, эти выходные не станут исключением. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.



В Забайкалье температура ожидается выше тридцатиградусной отметки. Это усугубит пожарную ситуацию. / meteonovosti.ru /



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