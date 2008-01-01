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Новости погоды

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Погода в Москве в День России

ИА "Метеоновости" / 14:03 Суббота, 10 июня

  В предпраздничный день в столице сохранится неустойчивый характер погоды. Атмосферное давление в Москве будет слабо падать и в середине дня приблизится к климатической норме. В течение суток будет сказываться влияние атмосферного фронта с запада. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью облаков будет больше и минимальная температура воздуха составит 12..14 градусов. Днем при переменной облачности и слабом ветре воздух прогреется до 21..23 градусов. Средняя суточная температура не дотянет до климатической нормы всего 1 градуса.

12 июня, в День России, ожидается: при переменной облачности в ночные часы без существенных осадков, а днем пройдут локальные кратковременные дожди. Температура повысится, среднесуточная ожидается выше климатической нормы на 2 градуса. Так, ночью 11..13 градусов, а днем повысится до 24..26. Абсолютный максимум температуры воздуха этого дня принадлежит прошлому веку. В 1998 году столбик термометра поднялся до отметки 30,8. А минимальная температура была установлена более 100 лет назад. В далеком 1899 году в ночное время температура понизилась до -1,8 градусов. / meteonovosti.ru /
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