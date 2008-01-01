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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:41 Суббота, 10 июня

  Атмосферное давление в Москве начинает немного падать, но все равно остается выше нормальных значений, небо затягивается более плотной облачностью. Уже начинает сказываться влияние атмосферного фронта, который движется с северо-запада. На многих станций Москвы значения температуры выше двадцатиградусной отметки. На северо-западе города, в Шереметьево 20,1, на западе, в Тушино 20,4, на главной метеостанции Москвы, на ВДНХ 20,7. Еще теплее в районе ТСХА +21,2, Балчуге +21,6. Юго-запад по-прежнему остается самым прохладным местом в городе, на станции Михайловское +17,5. Ветер слабый. Максимальная скорость отмечена во Внуково, Шереметьево и Домодедово 2-3 м/с. На станции Шереметьево ветер усилился в порывах до 11 м/с, в МГУ до 4 м/с, в ТСХА до 6 м/с. / meteonovosti.ru /
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