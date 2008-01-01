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Обильные дожди в Омске



ИА "Метеоновости" / 11:26 Суббота, 10 июня



9 июня Омская область попала под влияние циклонического вихря, с центром над юго-востоком Ханты-Мансийского автономного округа. Через регион проходил фронт окклюзии, который был насыщен влагой. Не обошлось без рекордов. В Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил по данным объединенной гидрометеорологической станции Омск - 25,6 мм. Предыдущий рекорд наблюдался в прошлом веке, в 1999 году - 14,3 мм.



Норма по осадкам в июне составляет 51 мм. В городе уже выпало 28 мм. Эта сумма составляет 55% от нормы.



По температуре таких ярких отклонений от нормы пока нет. Среднемесячная температура июня равна 18 градусам, сейчас она ниже климатической нормы всего на 0.7 градуса.



Самая низкая температура за первую декаду месяца была отмечена в ночь на 2 июня, она понизилась до 3,7. Но уже на следующий день, 3 июня, произошел резкий скачек температуры, после полудня она повысилась до 31,7. Пока эта температура является самой высокой в этом месяце. А рекорд максимальной температуры для июня за весь период наблюдений остается за 1936 годом. Тогда в последний день месяца столбик термометра поднялся до отметки 40,1. / meteonovosti.ru /



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