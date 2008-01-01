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Циклон над Японским морем



ИА "Метеоновости" / 10:29 Суббота, 10 июня



Южный циклон уже не первый день заливает обильными осадками юг Дальнего Востока. Минувший день, 9 июня, также не стал исключением. Сильный дождь отметился в Хабаровском крае. На метеостанции Чумикан за 12 часов выпало 27 мм, Советская Гавань до 21 мм. А в Бурукане за сутки было отмечено 57 мм осадков. В самом городе Хабаровске за сутки выпало 19 мм, климатическая норма июня по осадкам равна 72 мм, по фактическим данным в городе уже в этом месяце выпало 24 мм, это 33% от нормы. В районе Литке и Гвасюги сгустился туман, видимость менее 500 м. На Сахалине сильный дождь прошел повсеместно, максимальные осадки наблюдались на станции Ныш, 27 мм. Приморский край находился в тыловой части циклона, из-за больших перепадов давления ветер усиливался в порывах до 29 м/с. Местами прошел сильный дождь и прогремела гроза.



Дальше циклон покинет Японское море и отправится в просторы Тихого океана. С его перемещением на северо-восток испортится погода 11 июня на юге Курильской гряды, увеличится интенсивность осадков, усилится ветер в порывах до 14 м/с.



Через юг Хабаровского края и Приморский край в воскресенье будет проходить холодный фронт, местами ожидается дождь, в Приморье возможна гроза, а при грозах порывы ветра до 16 м/с.



А на севере Сахалина атмосферное давление подрастет, осадки не ожидаются. Причиной станет антициклон, чей центр из Якутска сместится в район Шантарских островов. / meteonovosti.ru /



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