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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 10 июня

  Москва сейчас находится в области повышенного атмосферного давления, с северо-запада влияние гребня антициклона. Давление на главной станции немного выше нормальных значений. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый, с порывами на ВДНХ и в Балчуге до 4 м/с. Теплее всего на станции ВДНХ и Балчуг +19 и на станции Тушино +19.5. Прохладней на юго-западе, на станции Михайловское всего 14,4 градусов тепла. В районе МГУ температура воздуха повысилась до 17,4, а на северо-западе Москвы до +18,4. / meteonovosti.ru /
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