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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:32 Суббота, 10 июня



Июнь текущего года отличается своей неустойчивостью. Большинство дней первой декады месяца столичный регион находился под влиянием циклонов. Сегодня в Москве также не исключены кратковременные дожди, а максимальная температура достигнет значения +18,+20 градусов, что далеко от рекордов.



Суточный максимум останется в 1998 году, когда после полудня воздух прогрелся до температуры +30 градусов.



А самой холодной минувшая ночь случилась в 1899 году, под утро температура понизилась до +0.6 градусов.



Отметился сегодняшний день и в 1988 году, когда за сутки в столице выпало 27.6 мм осадков, то есть почти треть месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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