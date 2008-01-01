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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:16 Суббота, 10 июня



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет значительно отличаться от района к району, и это из-за расположения двух противоположных атмосферных вихрей: на юге - циклонического, а на западе - антициклонального.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 10 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами (наиболее вероятно в южных районах Москвы и области) прольются кратковременные дожди, кое-где сопровождаемые и грозами. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, чуть теплее на северо-западе Подмосковья, где солнышко будет проглядывать активнее, 21..23, а вот на юге области из-за облачности (близости фронтальных разделов) всего лишь 18..20. Среднесуточная температура воздуха будет близка климатической норме. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление нормальное и значительно меняться не будет.



В этот день следует больше находится на свежем воздухе. Ведь лучи июньского солнца особо благотворно скажутся на людях с ослабленным организмом и на детях. Солнечные ванны благоприятно отразятся на нервной и иммунной системах организма. Но активное влияние солнца в сочетании с цветением растений способствует выделению фитонцидов, что может стать причиной ухудшения самочувствия людей, страдающих аллергией и кожными недугами. В эти дни этой категории граждан необходима медикаментозная поддержка.



10 июня геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



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