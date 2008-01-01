

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода в Томской области



ИА "Метеоновости" / 13:59 Пятница, 9 июня



Ненастье надолго задержалось в Томской области. Уже несколько дней подряд этот регион России встречается в сводках погоды в одной строчке с такими неблагоприятными явлениями погоды как сильный ветер, гроза и сильный дождь. Виной всему активный циклон и его атмосферные фронты. Вот и минувшие сутки не стали исключением: в регионе прошел сильный грозовой дождь, выпало до 22 мм осадков. В предстоящие сутки циклон будет углубляться и постепенно смещаться на восток, однако погода в Томской области, как и во всех юго-восточных областях Западной Сибири, существенно не изменится. Сегодня и в ближайшие сутки в регионе ожидается дожди, местами сильные с грозами и порывистым ветром. На Алтае возможен град и порывы ветра до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



