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Новости погоды

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Калымкия - самый жаркий регион России

ИА "Метеоновости" / 11:55 Пятница, 9 июня

  По итогам истекших суток самым жарким регионом России стала Калмыкия. Именно здесь фон максимальной температуры воздуха уверенно перешагнул психологический рубеж +30! Сразу на нескольких метеостанциях столбики термометров поднимались выше отметки +33: в Лагане и Яшкуле было +33.8, в Комсомольском воздух раскалялся до +34.4, а самыя высокая температура зафиксирована на метеостанции Артезиан и составила +34.5 градуса.

Жарко было и в соседних регионах. В Дагестане воздух местами прогрелся до +33 градусов, столько же было и на станции Зимовники (Ростовская область), а в Астраханской области экстремум максимальной температуры составил +33.7 градуса.

С этим же процессом - теплый сектор циклона, связано повышение температуры воздуха в Крыму. Со второй половины недели максимальная температура на полуострове превышает +30 градусов. В четверг самая высокая температура отмечена на метеостанции Клепинино и составила +32.8. / meteonovosti.ru /
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