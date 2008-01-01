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Сильные дожди прошли на юге центральных областей



ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 9 июня



Активный циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов стали причиной ненастной погоды в Черноземье и на юге центральных областей. Днем 8 июня и прошедшей ночью сильные дожди прошли на территории Брянской, Тульской и Смоленской областей. В этих регионах менее чем за 12 часов выпало от 16 до 23 мм дождевой воды. В Курской и Орловской областях отмечались сильные дожди с грозами, количество осадков в здесь составило от 15 до 29 мм.



Сегодня сильные дожди ожидаются в Смоленской области, а также на юге региона. В субботу, 10 июня, грозовой дожди, местами сильные дожди с порывистым ветром ожидаются в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. / meteonovosti.ru /



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