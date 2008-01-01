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О пользе и вреде июньского солнца



ИА "Метеоновости" / 10:39 Пятница, 9 июня







Речь идет об ультрафиолетовом облучении. Как известно, в небольших дозах УФ-излучение полезно для людей: активизирует работу иммунной системы, улучшает обмен веществ, повышает работоспособность. Но, длительное воздействие на человека солнечного УФ-излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья кожи, глаз и иммунной системы, вызывать фотостарение кожи.



Определить являются ли солнечные ванны в данный момент помощниками или вредителями организма помогает интегральный показатель - УФ-индекс. Этот показатель зависит от времени года, суток, а также широты места и метеорологических параметров. И если он превышает 6 единиц, то это уже может представлять опасность.



В ближайшие выходные дни на территории России высокие значения УФ-индекса ожидаются на юге Поволжья, Черноземья и в более южных регионах. Выше 5.5 единиц УФИ в эти дни может отмечаться на юге Сибири и Дальнего Востока.



В столичной области показатели УФ-индекса в предстоящие выходные дни будут колебаться в пределах 5-6 единиц.



Защититься от вредного воздействия ультрафиолетового облучения не сложно: в полуденные часы следует оставаться в тени, носить одежду светлых тонов и с длинными рукавами, шляпу и пользоваться защитными кремами. / meteonovosti.ru /



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