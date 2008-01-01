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Новости погоды

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От жары к рекордным холодам

ИА "Метеоновости" / 10:38 Пятница, 9 июня

  Именно так можно охарактеризовать начало лета на юго-западе Якутии. В Олекминске максимальная температура воздуха в первой пятидневке июня составляла от +25 до +28 градусов, при этом фон средней за сутки температуры превышал климатическую норму на 4-6 градусов.

В начале второй пятидневки условия погоды резко изменились. В тылу активного циклона в регион начал поступать студеный арктический воздух. 6 июня воздух еще успел прогреться до +14 градусов, а затем днем было не выше +10, а в ночные часы температура и вовсе опускалась до отрицательных значений. Новый рекорд минимальной температуры установлен в ночь на 8 июня и отныне он составляет -2.7 градуса.

Предыдущий экстремум (-2.3) продержался более 20 лет, был установлен в 1994 году. Это четвертый июньский минимум в ранжированном ряду за всю историю инструментальных наблюдений на данной станции. Абсолютный минимум месяца пока остается за 1 июня 1999 года и составляет -4.7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+19
Пт.
9 июн.
+19
Сб.
10 июн.
+20
Вс.
11 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Мекка		 -4
Челюскин

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Клагенфурт

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