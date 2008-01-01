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Новости погоды

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Непогода на Алтае

ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 9 июня

  В ближайшие выходные дни погода на Алтае прогнозируется не самой комфортной. Ухудшение погоды связано с прохождением активных атмосферных фронтов. Уже сегодня во второй половине дня в регионе ожидается штормовая погода: пройдут грозовые дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, местами его скорость достигнет 22-27 м/с, не исключен град. Схожий характер погоды сохранится и на все сутки в субботу.

В воскресенье, 11 июня, скорость ветра снизится. но осадков станет больше. В предгорьях в воскресенье пройдут сильные ливневые дожди, местами с грозами и локальным выпадением града.

Фон температуры воздуха в период с 9 по 11 июня: ночью от +8 до +15 градусов, днем не выше +17...+22 градусов. С 12 июня температура воздуха пойдет на повышение и установится малооблачная погода без осадков. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+19
Пт.
9 июн.
+19
Сб.
10 июн.
+20
Вс.
11 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Мекка		 -4
Челюскин

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Клагенфурт

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