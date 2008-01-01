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Непогода на Алтае



ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 9 июня



В ближайшие выходные дни погода на Алтае прогнозируется не самой комфортной. Ухудшение погоды связано с прохождением активных атмосферных фронтов. Уже сегодня во второй половине дня в регионе ожидается штормовая погода: пройдут грозовые дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, местами его скорость достигнет 22-27 м/с, не исключен град. Схожий характер погоды сохранится и на все сутки в субботу.



В воскресенье, 11 июня, скорость ветра снизится. но осадков станет больше. В предгорьях в воскресенье пройдут сильные ливневые дожди, местами с грозами и локальным выпадением града.



Фон температуры воздуха в период с 9 по 11 июня: ночью от +8 до +15 градусов, днем не выше +17...+22 градусов. С 12 июня температура воздуха пойдет на повышение и установится малооблачная погода без осадков. / meteonovosti.ru /



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